Son Dakika... Narin Güran cinayetine ilişkin yeni gelişme: Tüm sanıklara ceza verildi!

Narin Güran cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; 6'sı tutuklu, 3’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15 sanığın, ''suçluyu kayırma'' suçundan yargılandığı davada, tüm sanıklara ceza verildi.

12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi.

MAHKEME BAŞKANI KARARI AÇIKLADI

Kararda, tutuklu sanıklardan Birsen Güran, Maşallah Güran, Fuat Güran ve Hediye Güran’ın üzerlerine atılı suçu işledikleri sabit olduğu değerlendirilerek ayrı ayrı 3 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmalarına, adli kontrolün bu aşamada yetersiz olacağı kanaatine varılmış olması nedenleriyle sanıkların hükmen tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Tutuklu sanıklardan Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Barış Güran, İbrahim Halil Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran’ın işledikleri suç sabit olduğu değerlendirilerek ayrı ayrı 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi.

Tutuklu sanıklardan Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya’nın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, hükmedilen ceza miktarı ve sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak sanıkların ayrı ayrı tahliyesine karar verildi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA, 3 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASI KARARI

Suça sürüklenen çocuklardan M.G. (15) ve İ.K. (16) hakkında ise ayrı ayrı 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına, çocukların fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup 18 yaşını doldurmamış olması nedeniyle verilen cezadan 1/3 oranında indirim yapılarak ayrı ayrı 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına, yaşları itibariyle cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri ve duruşmalardaki iyi halleri lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek verilen cezadan 1/6 oranında indirim yapılarak ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Ayrıca M.G. ve İ.K. hakkında verilen hükmün geri bırakılmasına, 3 yıl süreyle de denetim süresine tabii tutulmasına hükmedildi.

Diğer çocuk R.A. (16) hakkında ise 3 yıl hapis ile cezalandırılmasına, fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup 15 yaşını doldurmamış olması nedeniyle verilen cezadan 1 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, suça sürüklenen çocuğun yaşı itibariyle cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri ve duruşmalardaki iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek verilen cezadan 1/6 oranında indirim yapılarak, neticeten 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Suça sürüklenen çocuğun kişilik özellikleri, sabıkasız olması, duruşmadaki iyi hal ve tavrı ve suça sürüklenen çocuğun ileride tekrar suç işlemekten çekinmesine sebep olacağı nazara alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 3 yıl süre ile de denetim süresine tabi tutulmasına hükmedildi.

NE OLMUŞTU?

Narin Güran cinayetine ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17), Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada dördüncü kez hâkim karşısına çıkmıştı.

Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirilmişti.

Savcı, 29 Nisan'da celse arasında hazırladığı 10 sayfalık mütalaayı Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunmuştu.

Mütalaada, Narin Güran'ın kaybolduğu ihbarının ardından başlatılan arama çalışmaları ve yürütülen soruşturma ile bu süreçte yaşanan gelişmelere yer verilmişti.

Cumhuriyet savcısının sunduğu mütalaada sanıkların 6 aydan 5 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilmişti.