Son Dakika... 8 yaşındaki Narin'in amcası tutuklandı! Gerekçesi belli oldu
Diyarbakır'da Kuran kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca Salim Güran, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde evinde 21 Ağustos günü Kuran kursuna gitmek için ayrılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın arama çalışması 13’üncü gününde sürüyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Narin Güran'ın amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi muhtarı Salim Güran, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Amca Güran, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'kasten adam öldürme' gerekçeleriyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasının ardından yürütülen soruşturmada, Narin'in amcası ve mahalle muhtarı S.G. gözaltına alındı. Narin’in kaybolduğu gün, amcanın telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğu ve Narin’in arkadaşlarıyla görüldüğü zamandan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı belirlendi. Soruşturmada amca S.G.'nin aracının şoför koltuğundaki DNA örneklerinin, Narin’in kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA ile eşleştiği tespit edildi.
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