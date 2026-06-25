Son Dakika... 'NATO Zirvesi' öncesi gözaltına alındılar: 75 kişi tutuklamaya sevk edildi

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde gözaltına alınan ve aralarında TEMA Vakfı üyelerinin ve Doç. Dr. Emel Memiş'in de aralarında bulunduğu 75 kişi savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık ifadelerinde Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçilerinin eylemleri ve bu eylemlere neden katıldıkları, TKP/ML Terör Örgütü ile bağlantıları, kod isim kullanıp kullanmadıkları gibi sorular soruldu.

7-8 Temmuz'da 36. Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da güvenlik önlemleri adeta sıkı yönetime dönüştü. Ankara Valiliği, zirve kapsamında kent genelinde 13 günlük eylem yasağı getirirken, Ankara Emniyet Müdürlüğü de "Turkuaz Operasyonu" adlı plan kapsamında kentin 9 ilçesinde denetimleri üst seviyeye çıkardı.

KENTTE ADETA SIKI YÖNETİM HAKİM

Valilik ve emniyetin yasak ve denetim kararlarına bağlı olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 23 Haziran’da da sabah erken saatlerde polis ve jandarma ekiplerince birçok adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli terör örgütlerine üye oldukları iddialarıyla aralarında akademisyen, avukat, gazeteci ve siyasetçi olmak üzere 241 kişi hakkında gözaltı kararı verilip, 209'u gözaltına alındı.

TEMA GÖNÜLLÜLERİNE TERÖR SORUŞTURMASI YAPILIYOR

Gözaltına alınanlar arasında aralarında akademisyen, öğretmenler ve öğrencilerin bulunduğu 42 TEMA Vakfı gönüllüsü de TKP/ML terör örgütü üyeliği kapsamında gözaltına alındı. 42 TEMA Vakfı gönüllüsünün içinde TEMA Vakfı Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer de yer alıyor. Edinilen biliglere göre; yaşları çoğunlukla 60 ile 79 arasında değişen gönüllülere, terör örgütü içinde kod adı kullanıp kullanmadıkları, silahlı eğitim alıp almadıkları ve örgütün finans kaynakları hakkında ne bildikleri soruldu.

75'İ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan ve aralarında bazı TEMA Vakfı gönülleri ile akademisyen Doç. Dr. Emel Memiş'in bulunduğu 75’i kişi bugün tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklamaya sevk edilenlerin 6'sının ise IŞİD üyesi olduğu belirtildi. TEMA Vakfı gönüllülerinin ise daha hakim karşısına çıkmadığı öğrenildi. Gönüllerinin bir kısmı adliye dışında otobüste bekletilirken, bir kısmı ise mahkeme salonunun önünde bekliyor. TEMA Vakfı Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer'in ise 30. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne çıkarılacağı öğrenildi.

DORUK MADENCİLİK EYLEMLERİ DE SORULDU

Savcılık ifadelerinde Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçilerinin eylemleri ve bu eylemlere neden katıldıkları soruldu. Öte yandan Savcılık sorgusunda katıldıkları eylemler, basın açıklamaları sorulurken NATO’ya ilişkin yapılan eylemler de soruldu. Herhangi bir sendika, dernek veya siyasi partiye üyelik durumları, TKP/ML Terör Örgütü ile bağlantıları, kod isim kullanıp kullanmadıkları, silahlı eğitim alıp almadıkları, örgüt içinde akrabalarının olup olmadığı soruldu. Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.