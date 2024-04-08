Son dakika... Niğde'de patates ambarında çökme: Hayatını kaybeden işçiler var

Son dakika haberi... Niğde’de bir patates ambarında çökme meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 15:36
Son dakika... Niğde'de patates ambarında çökme: Hayatını kaybeden işçiler var
Abone Ol google-news

Niğde merkeze bağlı Çarıklı Köyü'nde bir patates ambarında meydana gelen göçük nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Olayın haber edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, arama kurtarma ekibi sevk edildi. 

Ayrıntılar gelecek...


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel’den sosyal demokrat liderlere çağrı: ‘Filistin’i tanıyın’

Özgür Özel’den sosyal demokrat liderlere çağrı: ‘Filistin’i tanıyın’
Güneş tutulması ne zaman? Saat kaçta? Tam güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?

Güneş tutulması ne zaman? Saat kaçta? Tam güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?
43 yıllık serüvenin ardından Kaptan Tsubasa için son düdük çaldı

43 yıllık serüvenin ardından Kaptan Tsubasa için son düdük çaldı
İYİ Parti’li Dervişoğlu: Genel başkanlığa aday olacağım

İYİ Parti’li Dervişoğlu: Genel başkanlığa aday olacağım
Akşener’in rakipleri çoğalıyor

Akşener’in rakipleri çoğalıyor
Elazığ’da okul müdürünün 8 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiası

Elazığ’da okul müdürünün 8 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiası
Çıldır'da mazbata kurayla AKP’nin adayına verildi: 'Garabet bir durumla karşı karşı karşıyayız'

Çıldır'da mazbata kurayla AKP’nin adayına verildi: 'Garabet bir durumla karşı karşı karşıyayız'
Diyarbakır’da otomobilin çarptığı motokurye yaralandı

Diyarbakır’da otomobilin çarptığı motokurye yaralandı