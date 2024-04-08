Son dakika... Niğde'de patates ambarında çökme: Hayatını kaybeden işçiler var

Yayınlanma: 08.04.2024 - 15:36

Güncelleme: 08.04.2024 - 15:43

Niğde merkeze bağlı Çarıklı Köyü'nde bir patates ambarında meydana gelen göçük nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Olayın haber edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar gelecek...