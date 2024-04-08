Son dakika... Niğde'de patates ambarında çökme: Hayatını kaybeden işçiler var
Son dakika haberi... Niğde’de bir patates ambarında çökme meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti.
Niğde merkeze bağlı Çarıklı Köyü'nde bir patates ambarında meydana gelen göçük nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
Olayın haber edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar gelecek...
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