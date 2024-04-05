İstanbul'da AYEDAŞ işçileri iş bıraktı

AYEDAŞ işçileri, işverenin düşük zam teklifine karşı sabah saatlerinden itibaren iş bırakarak eylem başlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 09:31
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İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş'de (AYEDAŞ) çalışan işçiler, işverenin düşük zam teklifine karşı iş bıraktı. 

Bu sabah erken saatlerde şirketin Maltepe'deki genel müdürlüğü binası önünde toplanan işçiler, işverenin enflasyon oranının altında kalan teklifine karşı eylem başlattı.

Türk-İş'e bağlı Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) öncülüğünde yapılan eylemde yapılan konuşmalarda, işverenin açlık sınırına mahkum eden teklifine boyun eğilmeyeceği vurgulandı. 

Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem devam ediyor. 


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