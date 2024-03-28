Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçiler eylemde
Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışan işçiler maaş alamadıkları gerekçesiyle yaptıkları eyleme ikinci günde de devam etti.
Mersin'de inşası süren Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışan işçiler bir aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle dün sabah iş bıraktı.
Dün başlayan eylemler bugün de devam etti.
Akkuyu’daki işçi eylemi Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası’nın (Dev Yapı-İş) sosyal medya hesabından duyuruldu.
Paylaşımda "Akkuyu nükleer güç santrali şantiyesinde maaşlarını alamayan işçiler iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Yönetim istifa sloganları atan işçilere patronlar tarafından mesaj atılıp cuma günü yatırılacak denilerek eylem kırılmaya çalışılıyor" ifadelerine yer verildi.
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