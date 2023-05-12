Son Dakika... Nüfus müdürlüklerinde seçim mesaisi: Hafta sonu açık olacak

Yayınlanma: 12.05.2023 - 14:27

Güncelleme: 12.05.2023 - 15:45

Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle nüfus müdürlüklerinde düzenlemeye gidildi. Oy kullanacak seçmenlerin T.C. kimlik kartı talepleri için cumartesi ve pazar günleri müdürlükler açık olacak. İşlemler randevusuz olarak yapılabilecek.

Açıklamada şunlar yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanacak vatandaşlarımızın T.C. Kimlik Kartı talepleri için nüfus müdürlüklerimiz 13-14 Mayıs’ta açık bulundurulacaktır.

İşlemler, randevusuz olarak yapılacaktır."