Son Dakika... Nüfus müdürlüklerinde seçim mesaisi: Hafta sonu açık olacak
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, kimlik talepleri için nüfus müdürlüklerinin 13-14 Mayıs’ta açık olacağını ve işlemlerin randevusuz olarak yapılacağını duyurdu.
Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle nüfus müdürlüklerinde düzenlemeye gidildi. Oy kullanacak seçmenlerin T.C. kimlik kartı talepleri için cumartesi ve pazar günleri müdürlükler açık olacak. İşlemler randevusuz olarak yapılabilecek.
Açıklamada şunlar yer aldı:
"Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanacak vatandaşlarımızın T.C. Kimlik Kartı talepleri için nüfus müdürlüklerimiz 13-14 Mayıs’ta açık bulundurulacaktır.
İşlemler, randevusuz olarak yapılacaktır."
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 seçim kulisi
- 'Süleyman Soylu suç örgütünü savcılığa şikâyet ediyoruz'
- Erdoğan'dan Sinan Oğan'a telefon
- Görevdeki komutandan 'anayasaya' bağlılık konuşması
- 'Millet'in gündemi seçim güvenliği!
- Soylu YSK'yi çiğnedi
- Kılıçdaroğlu'ndan kaset ve şantaj açıklaması!
- Hande Fırat için harekete geçildi
- 'Seçim gecesi mesajına' Turkcell'den açıklama
- Kılıçdaroğlu, Reuters'a konuştu