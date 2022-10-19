Son Dakika... Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu: Eski tip ehliyetlerin değiştirme süresi 2 yıl uzatıldı

19 Ekim 2022 Çarşamba, 20:18

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sürücü belgesi yenileme süreciyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

1 Ocak 2016'dan önce alınan sürücü belgelerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar yenilenmesi gerektiği hatırlatılan açıklamada, yenileme süresinin 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022 tarihinden itibaren iki yıl süre ile uzatılmıştır" denildi