Son Dakika... 96 kişiye mezar oluştu: Müteahhide 865 yıl hapis!

Son dakika haberi... Adana'da, 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Son Dakika... 96 kişiye mezar oluştu: Müteahhide 865 yıl hapis!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2024 - 13:49

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün hakkında 17 kez ağırlaştırılmış müebbet, 45 kez müebbet, 850 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca cezalardan takdiri indirim hakkı kullanılmadı.

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