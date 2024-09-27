Son Dakika... 96 kişiye mezar oluştu: Müteahhide 865 yıl hapis!
Son dakika haberi... Adana'da, 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün hakkında 17 kez ağırlaştırılmış müebbet, 45 kez müebbet, 850 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıca cezalardan takdiri indirim hakkı kullanılmadı.
AYRINTILAR GELECEK...
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