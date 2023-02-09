Son Dakika: OHAL kararı Meclis'te kabul edildi... İşte OHAL ilan edilen iller

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 16:55

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 17:16

Meclis Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı'nın OHAL yetkisi isteyen tezkeresini kabul etti.

Depremin vurduğu 10 ilde OHAL resmen ilan edildi.

OHAL, 3 ay süresince geçerli olacak ve ilk olarak 10 ille ilgili Olağanüstü Hâl Koordinasyon Kurulu kurulacak.

OHAL, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde uygulamada olacak.

OHAL NEDİR?

Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla bilinen OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.