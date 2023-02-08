Son Dakika: OHAL kararı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Son dakika haberi... Deprem nedeniyle 10 ilde 3 ay süreyle ilan edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan OHAL kararı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. OHAL ilanı 9 şubat günü TBMM Genel Kurul onayına sunulacak.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle OHAL ilan edildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan OHAL kararı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. OHAL ilanı 9 şubat günü TBMM Genel Kurul onayına sunulacak.
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