Son Dakika... Okula kadar uzandı: 12 milyon liralık vurgun yapan tefecilere operasyon!
Son dakika haberi... İstanbul ve Ağrı’da 12 milyon liralık vurgun yapan çeteye yönelik operasyon, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.
İstanbul ve Ağrı’da düzenlenen tefecilik operasyonunda, özel bir okulun sahibine verdikleri borcu faiziyle geri aldıktan sonra velilere ait senetlere zorla el koyup tahsil etmeye çalışan çete çökertildi. 12 milyon liralık vurgun yapan çeteye yönelik operasyon, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.
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