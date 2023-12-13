Tekirdağ merkezli 4 ilde IŞİD operasyonu: 18 gözaltı
Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen IŞİD operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda IŞİD terör örgütünün sözde bayrağı, çok sayıda yasaklı kitap, dergi ve dijital materyallere el konuldu.
IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı merkezli başlatılan soruşturma çerçevesinde, IŞİD silahlı terör örgütü güdümünde Tekirdağ’da faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 18 şahsın yakalanması amacıyla Tekirdağ merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonda toplamda 18 şahıs yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, IŞİD terör örgütünün sözde bayrağı, çok sayıda yasaklı kitap, dergi ve dijital materyallere el konularak şahıslar gözaltına alındı.
Şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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