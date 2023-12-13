Tekirdağ merkezli 4 ilde IŞİD operasyonu: 18 gözaltı

Yayınlanma: 13.12.2023 - 13:40

Güncelleme: 13.12.2023 - 13:40

IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı merkezli başlatılan soruşturma çerçevesinde, IŞİD silahlı terör örgütü güdümünde Tekirdağ’da faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 18 şahsın yakalanması amacıyla Tekirdağ merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda toplamda 18 şahıs yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, IŞİD terör örgütünün sözde bayrağı, çok sayıda yasaklı kitap, dergi ve dijital materyallere el konularak şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.