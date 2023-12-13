Haraç çetesine operasyon... 4 şüpheli tutuklandı!

Nazilli'de, yurttaşlardan tehditle haraç aldıkları belirlenen suç çetesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 13.12.2023 - 14:17
Haraç çetesine operasyon... 4 şüpheli tutuklandı!
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir Nazilli’de yurttaşların tehdit edilerek haraç alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adresleri belirlenen suç çetesinin üyelerine yönelik, dün akşam eş zamanlı operasyon düzenlendi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.O., V.Ö., A.Ö. ve K.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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