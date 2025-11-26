Son Dakika... Ölüm nedenleri kesinleşti: Böcek ailesi soruşturmasında 4 tahliye!

Böcek ailesinin oteldeki ilaçlama nedeniyle zehirlenerek öldüğü otopsi raporuyla tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tutuklanan 4 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Bir kişinin ise adli kontrol kararının kaldırıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada 6 kişinin tutukluluk halinin sürdüğü bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şu şekilde:

"13.11.2025 tarihinde Fatih İlçesi Şehsuvarbey Mahallesi Kumluk Sokak No:4 adresinde bulunan Harbour Suites Old City isimli otelde 101 numaralı oda içerisinde konaklayan Servet BÖCEK, Çiğdem BÖCEK, Masal BÖCEK ve Kadir Muhammed BÖCEK’in zehirlenme şüphesi ile kaldırıldıkları hastanede vefat etmeleri ve yine aynı otelde konaklayan Mustafa TAAMART, Fakri REDA ve Ayoub HAMRAOUI isimli mağdurların 15.11.2025 tarihinde zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırılmaları ile sonuçlanan olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Vefat eden 4 kişinin cenazesi kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi açısından İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği, Soruşturmanın başlangıcında zehirlenmenin kaynağı ve sebebinin kesin olarak bilinememesi nedeniyle vefat eden kişilerin olay öncesinde tükettikleri gıdalara ilişkin numuneleri alınarak analizleri için ilgili kurumlara gönderildiği,

Yine olayın gerçekleştiği otelde olay öncesinde ilaçlama yapıldığının tespit edilmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri tarafından otelde ilaçlamaya ilişkin delil ve numunelerin alınarak Adli Kurumu Başkanlığına gönderildiği, bu aşamada alınan beyanlar, mevcut delil durumu ve iddialar dikkate alınarak 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, 10 şüphelinin Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne ve Yaralanmasına Neden Olma suçundan dolayı tutuklandığı, aynı suçtan 1 şüpheli hakkında Adli Kontrol Kararı verildiği, İstanbul Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulunun kesin ölüm sebebinin tespitine ilişkin raporunun 26.11.2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderildiği, Bahsi geçen raporda; ‘olay nedeniyle ölen 2 kişi ve 2 çocuğun, travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümlerinin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği, kalmakta oldukları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğu'nun bildirildiği, dosya kapsamı, suçun niteliği, kusur durumu, Adli Tıp Kurumunun kesin ölüm sebebinin tespitine ilişkin raporu da dikkate alınarak, daha önce haklarında tutuklama kararı verilen 4 şüphelinin tahliyesine, 1 şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verildiği, olayın meydana geldiği otel sahibi ile 2 otel görevlisi ve söz konusu otelde ilaçlama yaptığı tespit edilen firma sahibi ile 2 çalışanı olmak üzere toplam 6 şüphelinin tutukluluk hallerinin devam ettiği, Soruşturma işlemlerinin ayrıntılı, kapsamlı ve titizlikle sürdürüldüğü hususları, Kamuoyunun bilgisine sunulur."