Son Dakika: Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
Son dakika gelişmesi... Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden atılan 3 roket düştü.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 3 roket düştü.
Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.
Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
Kilis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Terör örgütü tarafından saat 21.25 sularında, Tel Rıfat bölgesinden atılan 3 adet Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Kilis’te sınır hattına düşmüştür. Herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır” denildi.
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