Son Dakika... Orman yangınlarındaki son durumu Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı

Türkiye'nin dört bir yanından orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor.

Dün öğle saatlerinde başlayan İzmir'de Seferihisar ve Menderes ilçelerinde meydana gelen yangın, etkisini sürdürüyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey mevkisinde dün başlayan yangında, 345 hanenin bulunduğu Doğankent Sitesi'ndeki çok sayıda ev zarar gördü.

Rüzgarlı havanın yangın söndürme koşullarını zorlaştırdığı yangının ikinci gününde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son bilgileri paylaştı.

Yumaklı, "Günün ağarmasıyla birlikte hava araçları çalışmaya başladı. İzmir’deki yangınalra an itibariyle 4 uçak 14 helikopter 106 arazöz hem orman teşkilatı hem diğer ekiplerden oluşan binin üzerinde arkadaşımızla müdahaleye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yangında bazı yollar ulaşıma kapatıldı, yurttaşlar mağdur oldu.

"21 VATANDAŞIMIZ ETKİLENDİ"

Yumaklı ayrıca şunları söyledi:

"Yangının enerjisi düşürüldü ama 3 nokta var, üst noktalarda rüzgarın şiddeti daha da fazlalaşıyor, bu noktalara arkadaşlarımız yoğunlaşmış durumdalar. Çok hızlıca başarabilirsek bu yangınla alakalı da korkulacak bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Rüzgâr hızının 40-50 kilometreler civarında olacağını ama darbeli diye tabir edilen, etkisinin 70-80 kilometreleri bulacağını meteorolojik veriler bize veriyor.





Yangının etkilediği Seferihisar Cumhuriyet Mahallesi'ne de ulaşan yangın dolayısıyla mahallenin bir bölümü tahliye edildi.

"EKOSİSTEMDE YALNIZ BİZ YAŞAMIYORUZ"

Şu ana kadar 4 köy ve iki mahallenin tedbir amacıyla boşaltıldığını söylemiştim. Hasar tespitlerini ekipler yapıyorlar. Şuanda kadar yangınlardan etkilendiğini söyleyen 21 vatandaşımız var. Tamamı ayakta tedaviyle evlerine geri dönmüş durumda. Ancak bu ekosistemde yalnız biz yaşamıyoruz. Burada birçok canlı var maalesef şuanda bu 12 kilometrelik hattan bahsediyoruz, 5 kilometrelik yer yer genişlikten bahsediyoruz. Burada etkilenen canlılar da var maalesef. Yangının çıkış sebebiyle ilgili kolluk kuvvetler araştırmaya devam ediyorlar.





Öte yandan Manisa, Osmaniye, Antalya ve Mersin'de de orman yangınları meydana geldi.

"MUTLAKA TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bilerek veya bilmeyerek orman yangınına sebep olmanın çok ağır cezası olduğunu ve bununla ilgili herhangi bir toleransımızın olmayacak, mutlaka takipçisi olacağız. Lütfen ormanda ateş yakmayın, sigara izmariti atmayın. İklim değişikliğinin etkisi her zamankinden fazla. Anız yakmayın. Orman ya da orman dışı alan bahçedeki çöplerinizi yakmayın!"





Tekirdağ'da çıkan yangında 1500 dekar tarım arazisi zarar gördü.

SON DURUM

Son 3 günde ülke genelinde toplam 263 yangın meydana geldi. Bu yangınların 259’u kontrol altına alındı.

Halihazırda müdahale edilen 4 orman yangını bulunuyor:

•⁠ ⁠İzmir - Menderes - Kuyucak

•⁠ ⁠İzmir - Seferihisar - Doğanbey

•⁠ ⁠Manisa - Akhisar - Doğankaya

•⁠ ⁠Hatay - Antakya - Üçgedik

Yumaklı, "Yangının enerjisi düşürüldü ama arkadaşlarımız rüzgarın şiddetli olduğu zirvedeki 3 noktaya yoğunlaşmış durumda" dedi.