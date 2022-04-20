Son Dakika: Otogarda yakalanan bomba davasında karar çıktı!

20 Nisan 2022 Çarşamba, 12:48

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda patlayıcıyla yakalanan ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

"Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" sucundan iki sanığa 3 yıl 4 ay hapis, bir sanığa ise 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi. Sanık Yaşar Samur hakkında ayrıca "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.