Son Dakika: Otogarda yakalanan bomba davasında karar çıktı!
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogramlık patlayıcı yakalanmasına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda patlayıcıyla yakalanan ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
"Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" sucundan iki sanığa 3 yıl 4 ay hapis, bir sanığa ise 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi. Sanık Yaşar Samur hakkında ayrıca "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
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