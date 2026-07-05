Son Dakika... Özgür Özel'den Deniz Göktaş'a cezaevinde ziyaret

Stand-up gösterisi ülke gündemine oturan ve kısa sürede iktidarın hedefi olan komedyen Deniz Göktaş “dini değerleri aşağılama” ve “cumhurbaşkanına hakaret” iddialarıyla tutuklanmıştı.

CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş’ı tutuklu bulunduğu Tekirdağ Karatepe Cezaevi'nde ziyaret etti.

Özgür Özel İletişim hesabından ziyarete ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş’ı tutuklu bulunduğu Tekirdağ Karatepe Cezaevi'nde ziyaret etti."

GÖKTAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA 'CHP'Yİ SALIN'

Adliyeye Göktaş'a destek için giden çok sayıda kişinin yanı sıra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu da desteğe gitti.

Göktaş, Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemediğini söylerken, "Sulh Ceza'ya çıkmadan önce emrivaki bir şekilde görüştük. 'Geçmiş olsun' dedi, teşekkür ettim. Bir ihtiyacım olup olmadığını sordu, 'yok' dedim. Aslında kendisiyle görüşmek istemediğimi söyledim. 'Madem geldiniz milyonlarca gencin bir ricası var; lütfen CHP'yi salın' dedim. Ben bunu söyledikten sonra başını salladı, sonra da gitti" açıklamasını yaptı.