Son Dakika... Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama: 'CHP'nin kurultayı lekelenebilecek bir kurultay değil'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karşıyaka Mezarlığı'nda 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anma programına katıldı.

Özel, program sonrası gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP'nin bugün görülen kurultay davasına ilişkin Özel, "Adem Soytekin demiş ki 'Bir şey duydum birinden' gelsin anlatsın. Kimden duyduysa ona da sorulsun. En ufak bir şüphe kalmayana kadar bu işleri sorsunlar, soruştursunlar. Çünkü bu iş leke kaldırmaz bir iş ve CHP'nin kurultayı öyle lekelenebilecek bir kurultay değil. Aksine CHP'de kurultayda o sonuç böyle olmasaydı 104 yıllık cumhuriyette hiçbir siyasi partinin genel başkanı yarışarak değişememiş olacaktı. Bu kurultay delegenin bir siyasi partinin genel başkanının demokratik bir yarışta ve centilmenlik içerisinde değiştiği bir kurultay olarak kazanana ve kaybedenine onur belgesi vermiş kurultaydır" dedi.

Bugün görülen davada duruşma savcısı “Aziz İhsan Aktaş” iddianamesinde olaya ilişkin ifadelerinin bulunduğu gerekçesiyle İBB davası itirafçısı Adem Soytekin’in tanık olarak dinlenmesini istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi.

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASI KIYMETLİ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı 'mutlak butlan' açıklamasının hatırlatılması üzerine Özel, "Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı açıklama kıymetli, önemli bir açıklama. Zaten olması gereken bir açıklama. Bir siyasi parti, diğer bir siyasi partiye yapılan usulsüz, haksız bir uygulamaya karşı çıkarak sadece bir centilmenlik göstermez kendisinin de vücut bulduğu o zemini savunuyor olur. Biz neredeyse bir yıldır sadece CHP'yi değil, siyasi partilerin güç aldığı sistemi savunuyoruz, demokrasiyi savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye diye isimlendirilen süreç hakkında da konuşan Özel, "CHP'ye birileri şantaj mı yapıyor, bilmem ne, CHP tarihin doğru tarafında durmak için, annelerin gözünün yaşını dindirmek için kardeş kanı akmasın diye Deniz Gezmiş ve arkadaşları ölüme doğru giderken savundukları Türklerle Kürtlerin kardeşliğinin ebedi olarak sarsılmadan devam etmesi. Birlikte yaşamak, birbirimize güç vermek, güç almak ve bu zorlu koşullarda Türkiye'yi hep birlikte güçlü kılmak için bulunması gereken yerde bulunuyor, durması gereken yerde duruyor. Bunun için de bu alanı bir husumet bir rekabet değil, bir sorumluluk alanı olarak tarif etmiştik" dedi.

Özel, Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın statüsü hakkında yaptığı konuşmaya ilişkin ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti. Özel, "Sayın Devlet Bey'in açıklamasına değerlendirmeleri dinleme sırası ya da bu sorunun yöneltilme sırası artık sayın Erdoğan'dadır. Bu soruyu yanıtlayacak olanlar diğer liderlerdir" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunmuştu. Süreç hakkında değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için statü istemişti.

Bahçeli, "Tartışmalara son vermek için bunun adının 'Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü' olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir" demişti.