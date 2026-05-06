'Mutlak butlan' gündemi gölgesinde: CHP'nin kurultay davası 1 Temmuz'a ertelendi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’na yönelik “şaibe” iddiasıyla açılan dava bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Dava kapsamında; CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de aralarında olduğu 12 sanık hakkında 1 ila 3 yıl arası hapis cezası isteniyor.

Davada eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş şikâyetçi, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur sıfatıyla bulunuyor.

DAVA ERTELENDİ, SOYTEKİN DİNLENECEK

Duruşma savcısı “Aziz İhsan Aktaş” iddianamesinde olaya ilişkin ifadelerinin bulunduğu gerekçesiyle İBB davası itirafçısı Adem Soytekin’in tanık olarak dinlenmesini istedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Davanın dördüncü duruşmasında aralarında CHP meclis üyesi, İl Başkanı'nda bulunduğu sanıklar savunma yapmıştı.

Mahkeme Heyeti, sanık Özgen Nama'nın bir sonraki duruşmada dinlenmesine karar vererek duruşmayı 6 Mayıs'a bırakmıştı.

'AZİZ İHSAN AKTAŞ' İDDİANAMESİ KURULTAY DAVASINDA

29 Nisan gününde ise İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının iddianamesinin bir örneği, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine “Kurultay Ceza Davası” dosyasına gönderilmişti.

‘MUTLAK BUTLAN’ TARTIŞMASI

Davacılar, kurultayın “mutlak butlan” kapsamında geçersiz sayılmasını ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve iade edilmesini talep ediyor. Bu senaryoda CHP yönetiminin görevden alınması ve partinin yeniden kurultaya gitmesi ihtimali tartışılıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu ihtimale ilişkin dün yaptığı konuşmada, “Yandaş basına çıkanlara, her akşam ücreti karşılığında partisini tartıştıranlara, umuduna butlana şutlana koyanlara söylüyorum. Hey, hepinize söylüyorum. İstiyorsan Hakk'a varmayı, meslek edin gönül almayı. Bırak saraylara mermer olmayı toprak ol bağrında güller yetişsin” açıklamasını yapmıştı.

Ekrem İmamoğlu ise konuya dair daha önce yaptığı açıklamada, “Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım. Çok içimi yaktı” ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu, önceki duruşmalarda yaptığı savunmada, kendisine söz konusu kurultayda divan başkanlığını teklif edenin de mağdur olarak dosyada yer alan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu beyan etmişti.

BAHÇELİ SON GÜN DAHİL OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün partisinin grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayarak 'mutlak butlan' tartışmasına dahil olmuştu.

Bahçeli, "CHP’nin içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz” ifadelerini kullanmıştı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Davanın geçmişi, 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'a dayanıyor.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından 38'inci Olağan Kurultay'a şaibe karıştırıldığı iddia edilmiş; delegelerin oylarını rüşvet karşılığında satın alındığı öne sürülerek farklı mahkemelerde dava açılmıştı. Bu davalar 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti.