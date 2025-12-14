Son Dakika... Özgür Özel'den Meclis’teki istismar skandalına sert tepki: 'Meclis nezle olursa, Türkiye kanser olur'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasında kapsamında tutuklu bulunan İPA (İstanbul Planlama Ajansı) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce’nin “22 Metrekare Gökyüzü” kitabının imza gününe katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "İddianamede Buğra Gökce’yi içeride tutacak en ufak bir kanıt yok" dedi.

"ARKADAŞLARIMIZIN YÜREĞİNE YENİLECEKLER"

Özel, şöyle devam etti:

"Rejim, Buğra Gökce‘den korkmaktadır. Rejim, Ekrem İmamoğlu‘ndan korkmaktadır." diyen Özel, "Rejim bizimle rekabetten korkmaktadır. Siyasi rekabet yapamayanlar, kurdukları yapı üzerinden birilerinin elindeki yargı gücünü orantısız kullanarak; kadın kolları, gençlik kolları gibi yargı kolları başkanlığı oluşturarak iktidarımıza engellemeye çalışmaktalar. Ama Buğra Gökce'nin kalemine, zihnine, yüreğine, Ekrem İmamoğlu ve tüm arkadaşlarımızın yüreğine yenilecekler. O gün Silivri'de söz vermiştim. Gelin Hanım'ın gözyaşlarına yenilecekler. Gelin Hanım'ın gözyaşları, küçücük çocukların çizdiği kalpler ve hepimizin inancı bu ceberut rejimi yenecek ve halkın iktidarını hep beraber kuracağız.

Biz bugün bu kitabı Buğra Gökce çıkıp kendisi imzalayana kadar ona vekaleten imzalıyoruz. Halen daha Mustafa Balbay anlatır, 'Genel Başkanım halen daha senin imzaladığın kitaplarını imzalıyorum' diyor. Ben bundan 12 yıl önce, Mustafa Balbay'ın yazdığı kitabı yine böyle bir kitapçıda, 'o çıkıp kendi imzasını atana kadar ona vekalaten imzalıyorum' diyip, onun da ismini açtığım kitaplar halen daha Mustafa Balbay'ın önüne gidiyor ve onun tarafından imzalanıyor."

"BİZ O FOTOĞRAFLARI GÖRMEDİK"

Özel, Buğra Gökce'nin evlilik fotoğraflarının hala teslim edilmediğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Filiz'le Buğra bu evliliği darbeye ve darbecilere rağmen Silivri'de gerçekleştirdiler. Ben de orada nikah şahitleri oldum. Ama maalesef size gösterebileceğimiz bir nikah fotoğrafımız yok. Var ama ona da darbe tarafından el konuldu ve insanların bu en özel anı, hayatlarını birleştirdikleri o anın fotoğrafları şu anda Silivri Cezaevi'nin müdüründe duruyor. Biz o fotoğrafları görmedik. O fotoğrafları cezaevi müdürüne sorduğumuzda önce baskıda, sonra izinde, bir ara yandı falan dediler. Dijital fotoğraf yanar mı?"

"BURASI MECLİS LEKE KALDIRMAYACAK BİR YER"

CHP Genel Başkanı Özel, imza günü çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meclis’te staj yapan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar iddialarına ilişkin bir soruya Özel, sert tepki gösterdi:

"Ben 14 yıldır mensubu olduğum parlamentoda bu olayın yaşanmasından utanç duyduğumu söylemiştim. Anlaşılan o ki iktidar tarafında yani benim dışımda utanan kimse yok, bakan konuyu açmıyor. Meclis'ten tatminkar açıklama yapılmıyor. Önce bir kişiydi, sonra üç kişi daha tutuklandı ama ilk ifadelerde on kişiden bahsediliyordu. Burası Meclis. Meclis nezle olursa, Türkiye kanser olur.

Bu Meclis leke kaldırmayacak bir yer. Bu Meclis'e lise öğrencilere emanet edilmiş ve biz o emanete böyle bir hıyanet ile yaklaşılmış. Bunun sanki böyle Meclis'te bir araba bir arabaya sürtmüş de maddi hasarlı bir kaza olmuşçasına sakin karşılıyor herkes. Bakanın konusu değil başkanlık açıklama yapmıyor. Kamuoyu yeterince bilgilendirilmiyor. Bir sessizlik hakim, bu kabul edilebilir değil. Meclis'te olan bir olaya böyle bir sessizlik, alelade bir şey olmuş gibi yaparsanız inanılmaz kötü, inanılmaz çirkin odaklara cesaret v ermiş olursunuz. O yüzden bu konuyla ilgili bakanlık, savcılık, Meclis Başkanlığı ibreti alem olacak şekilde, yani buna yeltenene örnek olacak şekilde bu olayın üzerine gitmelidirler. Bu konudaki üzüntümüzü ve Meclis adına utancımızı bir kez daha dile getiriyoruz."

"AKP SÜRE İSTİYORSA CHP DE KULLANACAK"

TBMM'de süreç komisyonuna sunulacak rapora ilişkin ise Özel, "Rapor bugün sabahleyin sayın Murat Emir tarafından bana sunuldu. Aynı sırada da AKP'nin süre istediği öğrenildi. Ben rapor ile çalışmaları değerli buldum, bazı önerilerim oldu. Arkadaşlarımız çalışacak. AKP hafta sonuna kadar süre istiyorsa bu zamanı CHP de kullanacak" bilgisini verdi.