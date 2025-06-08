Son Dakika... Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu konuştu: Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Evinin havuzundaki elektrik arızasına bakarken akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayati tehlikesi sürüyor. Zeyrek evinin havuzunda elektrik akımına kapılmasının ardından ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Ferdi Zeyrek’in tedavi gördüğü hastane önünde açıklama yaptı.





"EKREM BEY'İN SELAMLARINI GETİRDİM"

Dilek İmamoğlu, "Çok zor günlerden geçiyoruz. Bu bayram bizim için gerçekten çok zor bir bayram. Ferdi Başkanımızı ziyarete geldik. Ekrem Bey'in selamlarını, geçmiş olsun dileklerini getirdim. İstanbul'un sevgisini, dualarını getirdim. Zaten Ferdi Başkanımız çok sevilen bir başkan, bütün Manisalılar nöbet tutuyor. Eşi ile görüştüm şimdi, sürekli dua ediyor. Biz de ona dualarımızı iletiyoruz. İnşallah en yakın zamanda hem Manisalılara hem de bize kavuşur, ailesine kavuşur. Dualarımız kendisiyle birlikte..." ifadelerini kullandı.

"İÇERİDE BİR SÖZLEŞMEYE ŞAHİT OLDUK"

Özgür Özel ise, "Dün öyle bir tesadüf ki istenen ilaçlardan bir tanesi sadece Trabzon'da bir eczanede bulundu. Trabzon İl Başkanımız bu sabah ilacı aldı, uçakla İstanbul'a gitti birlikte buraya geldiler. Biraz önce ilaç teslim edildi. Herhalde bu süreçte bütün Türkiye'nin kalbinin burada olduğunu gösteren çok önemli emarelerden bir tanesi. Her gün ülkenin bambaşka bir yerinden bambaşka bir selam, bir mucize, bir ilaç, bir dua... Çok sayıda belediye başkanımız burada, ziyaret ettiler. Dilek Hanım hem ailenin hem Ekrem İmamoğlu'nun iyi dileklerini getirdi. CHP tam kadro hem Ferdi Başkan ile hem de Manisa'nın iradesi ile dayanışma gösteriyorlar.

İçeride bir sözleşmeye şahit olduk. Ferdi Başkan iyi olacak, Ekrem Başkan özgür olacak. Hep birlikte yemek yiyeceklermiş. Beni saymadılar, ben sonradan kendimi de dahil ettirdim. Ümit ediyoruz birazcık tebessüm edeceğimiz günler gelsin" şeklinde konuştu.

"YOĞUN BAKIMDA DEVAM ETMEKTEDİR"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin X hesabından da açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ferdi Zeyrek'in tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek'in tedavisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 24 saat esasla çalışan bir ekip ile yoğun bakımda devam etmektedir. Başkanımızın durumu, alanında uzman hekimler tarafından da ayrıca takip ve istişare edilmektedir

Hastane Başhekimi Sayın Prof. Dr. İsmet Topçu bugün yapmış olduğu açıklamada; "Talihsiz kazanın üzerinden 36. saat geçti. Sayın Ferdi Zeyrek yoğun bakımda 34. saatini tamamlamıştı. Tedavisi, çok dinamik ve değişkenlik gösteren bir süreç halindedir. Olumlu ya da olumsuz bir şey söylemek için henüz erken. Ancak, hastaneye geldiği ana göre çok daha iyidir. Bu nedenle resmi makamlar dışında dolaşıma giren haber ve söylentilere itibar edilmemesini önemli rica ediyoruz" şeklinde bilgi v ermiştir.

Yaşanan kazaya ilişkin soruşturma da savcılık ve yetkililerce yürütülmektedir.

Başkanımızın sağlık durumu hakkında gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. Hastanede bizleri yalnız bırakmayan ve ilk günden beri özveriyle Başkanımızın yanında olan başta Başhekim Sayın Prof. Dr. İsmet Topçu ve kıymetli doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık emekçilerine, dualarını ve desteğini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ferdi Zeyrek başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşacağına, canından çok sevdiği Manisa için çalışmaya devam edeceğine dair derin inancımızı koruyoruz."