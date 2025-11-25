Son dakika... Paybull'a yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.11.2025 09:23:00
AA
Son dakika haberi... Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında başlatılan yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturmasında 25 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Merkez Bankası denetim ve MASAK analiz raporlarında tespit edilen eylemler çerçevesinde, İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği, 25 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

PAYBULL'A EL KONULDU

Adreslerde arama ve el koyma tedbiri uygulandığı ifade edilen açıklamada, soruşturmanın salahiyeti ve delillerin korunabilmesi adına suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen mal varlıkları ile Paybull AŞ ve Lezzona Gıda AŞ'ye İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulduğu bildirildi.​​​​​​​

 

