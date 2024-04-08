Son Dakika... Pendik’te yediemin otoparkında yangın: Alevler araçlara sıçradı!
Son dakika gelişmesi... Pendik’te bulunan yediemin otoparkında yangın çıktı. Alevler araçlara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Pendik Harmandere'de bulunan yediemin otoparkında yangın çıktı.
Yangın araçlara da sıçradı.
Olay yerine sevk edilen itfaiyenin çalışması sürüyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- Başsavcı cemaat liderinin ardında!
- Galatasaraylı taraftarlardan flaş Ali Koç tezahüratı
- MHP'li üyeden mazbata töreninde saldırı!
- Oğlu CHP'den belediye başkanı oldu!
- Fenerbahçe sahadan çekildi!
- 'Dik durmaya devam edeceğiz'
- Türkiye'den görülecek mi?
- İşte TFF'nin maçla ilgili vereceği kararlar...
- İYİ Parti'de dört aday birden!
- Fenerbahçeli futbolculardan paylaşım