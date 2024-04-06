Mangal kömürü yüklü TIR dorsesinde yangın paniği

Aksaray’da park halindeki TIR'ın dorsesinde çıkan yangında dorsede yüklü mangal kömürleri zarar gördü.

İHA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 17:05
Mangal kömürü yüklü TIR dorsesinde yangın paniği
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Yangın, Sanayi Mahallesi 34. Sokak’ta bulunan bir kömür satış ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, il dışından getirilen mangal kömürlerinin bulunduğu park halindeki TIR dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Dorseden dumanların yükseldiğini gören işletme çalışanları bir taraftan yangını söndürmeye çalışırken öte yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından mangal kömürü yüklü dorsedeki yangın söndürüldü.

Dorsenin yanmayan kısmındaki mangal kömürleri ise işletme çalışanları ve itfaiye erleri tarafından güvenli bölgeye taşındı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.


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