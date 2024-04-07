Mersin'de hurdalıkta çıkan yangında bir çocuk öldü

Mersin'in Silifke ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı çadırın yanında bulunan hurdalıkta çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 07.04.2024 - 19:23
Mersin'de hurdalıkta çıkan yangında bir çocuk öldü
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Alınan bilgiye göre, Say Mahallesi'nde Suriyeli bir ailenin kaldığı çadırın yanındaki hurdalıkta yangın çıktı.

Yangını fark eden ailenin ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında Suriye uyruklu Fards Elhayır'ın (6) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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