Son Dakika: Polis, KESK'in Ankara'daki 'Adalet Nöbeti'ne müdahale etti

Polis, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun Ankara'daki 'Adalet Nöbeti'ne müdahale etti.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 19:00
Son Dakika: Polis, KESK'in Ankara'daki 'Adalet Nöbeti'ne müdahale etti
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Polis, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun Ankara'daki 'Adalet Nöbeti'ne müdahale etti.

Konuya ilişkin KESK'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Adalet Nöbeti eylemimiz için yapmak istediğimiz basın açıklaması polis şiddetiyle engellendi. Konfederasyon binamızın olduğu apartmanın girişi tamamen kapatıldı. Adalet nöbetimiz yaşanan hukuksuzluğu, adaletsizliği, polis şiddetini temel hak ve özgürlüklerin yok edilişini bir kez daha gözler önüne serdi. Abluka derhal kaldırılmalı, basın açıklaması yapmamız engellenmemelidir."


polis KESK
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