KESK, 530 kişinin katılımıyla yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı

02 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), “Engellilere Yönelik Ayrımcılık Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı. KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil’in basın metnini paylaştığı toplantıya Engeliler Konfederasyonu Mali Sekreteri İsmail Acar, Altı Nokta Körler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Hasan Yıldırıcı, BES üyesi engelli kamu emekçisi Mithat Tokur, Engeliler Konfederasyonu Proje Asistanı-Sosyal Hizmet Uzmanı İrem Çoşansu Yalazan ve Engeliler Konfederasyonu asistanı Zehra Karayel de katılarak engellilerin yaşadığı sorunlara ve ayrımcılığa ilişkin katkı sundu.

Mayıs ayında 530 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları özetle şöyle:

- İşyerlerinin yüzde 59’unda engelli otoparkı yok. Yüzde 41’inde engellilerin kullanımına uygun tuvalet yok. Yüzde 55’inde engelli erişimine uygun asansör yok. Yüzde 38’inde giriş ve çıkışlarda uygun rampa yok. Yüzde 76’sında engellilere uyumlu servis aracı yok.

- Katılımcıların yüzde 91’i engelilere yönelik yaygın bir ayrımcılık olduğunu ifade etti. Yüzde 78’i “Kamuda çalışan engelillere yönelik bir ayrımcılık var” dedi. Yüzde 65’i kamuda çalışan engellilere yönelik mobing olduğunu söyledi. Yüzde 42’si kamuda çalışan engellilerin kurum içi yükselme sınavlarında dışlandıklarını, engellendiklerini bildirdi.

- Yüzde 51’i yaşadığı kentin yol, alt-üst geçit, kaldırım, durak vb. yerlerinin engelliler için uygun olmadığını bildirdi. Yüzde 45’i yaşadıkları kentin okullarında engellilerin ayrımcılığa maruz kaldıklarını söyledi.