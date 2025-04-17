Son Dakika... Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Son dakika haberi... ''CHP'ye kayyum atanacak'' iddiası nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı.
Rasim Ozan Kütahyalı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Bolu'da gözaltına alındı.
İFADESİ BOLU'DA ALINACAK
İstanbul'da görevli polis ekiplerince "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla Bolu'da gözaltına alınan Kütahyalı'nın ifadesinin, Bolu Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınacağı öğrenildi.
Kütahyalı'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan istinabe gereğince gözaltına alındığı kaydedildi.
''CHP'YE KAYYUM'' İDDİASI NEDENİYLE SORUŞTURMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan Kütahyalı için gözaltı kararı verilmişti.
Etiketler: #rasim ozan kütahyalı #Soruşturma #kayyum
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