Son Dakika: Recep Tayyip Erdoğan'dan Suudi Arabistan ziyareti açıklaması

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 07:43

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Erdoğan, bayram namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satır başları:

"Dini bayramlarımız kardeşliğin birliğin beraberliğin tavan yaptığı günlerdir. Buna çok çok muhtaç olduğumuz dönemdeyiz ve böyle bir dönemde şuanda hamdolsun İstanbulumuzun en büyük camiinde bir araya geldik. Burada kardeşliğimizi teyit ediyoruz. Rabbim bu birlikteliğimizi daim kılsın. Sıkıntıları yaşadığımız bir dönemdeyiz. Rabbim kardeşliğimizi ziyade eylesin ve bu dua bu temenni içerisinde nice bayramlara kavuşmayı rabbim bizlere lütfetsin. İnşallah bir dahaki bayramı bir taraftan Çamlıca bir taraftan şimdi Barbaros Hayreddin Paşa Camii de inşallah yetişir orada da bu bayram namazları kılmayı lütfetsin. Bu gayret içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız kardeşliğimizin ziyade olması için de dualarımıza devam edeceğiz. Sizler de bizlere dua edin. Bizler de sizlere dua ediyoruz. Rabbimin lütfu ila bu işleri başaracağız.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI AÇIKLAMASI

Cumartesi günü benim danışmanım büyükelçi İbrahim Kalın bey, Dışişleri Bakan yardımcısı Sedat bey onlar Kiev'e gittiler. Kiev'de görüşmeleri yaptılar.

Yaptıkları görüşmede oralardan bazı temennileri aldılar. Ve bu hafta içerisinde sayın Putin ile bir görüşme büyük ihtimalle yapacağız. Tabi bu arada, kendileri de Ukrayna tarafı olsun Rusya tarafı olsun hububat ihracatında falan onlar da destek istiyorlar. Bu konuları da Putin ile görüşmek suretiyle onun da önünü açmanın gayreti içinde olacağız. Ama bu tahliyelerin hızlandırılması süreci ve bu konuda her türlü adımı atıyoruz, inşallah atacağız. Ama burada tabi liderlerin bir araya gelmesi. Arzumuz odur ki İstanbul veya Ankara'da liderleri bir araya getirelim.

Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası Türkiye olacaktır. İstanbul veya Ankara olacaktır. Sayın Putin bu konularda çok hassas. Elinden gelen desteği de vereceğini söyledi.

SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ

Biliyorsunuz Körfez ile ilgili çok olumlu gelişmeler var. Son olarak Suudi Arabistan ziyaretimiz önemli bir çıkış noktası olacak. Suudi kardeşlerimizin de Türkiye'ye gelişleri çok daha artacaktır. Suudi Arabistan - Türkiye ilişkileri çok farklı bir konuma gelecek. Bunu Muhammed Bin Selman’la yaptığımız ikili görüşmelerde de ele aldık.

Suudi Arabistan'dan gelecek olan kardeşlerimizin turizm anlayışı çok olumlu olduğu için de bu yaklaşım Türkiye'ye farklı yansıyacaktır. Ben bu turizm mevsiminin Türkiye'de çok çok olumlu geçeceğine inanıyorum.