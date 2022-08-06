Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı: Birçok büyükelçinin görev yeri değişti
Son dakika gelişmesi... Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 7 büyükelçi merkeze alındı, yerlerine yenileri atandı. İşte tüm atamalar....
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, büyükelçilerin yeni görevleri şöyle:
— Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Munis DİRİK,
— Filipinler Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Artemiz SÜMER, merkeze alınmış,
— Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hüsnü Murat ÜLKÜ,
— Filipinler Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine,
— Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Niyazi Evren AKYOL, atanmıştır.
— Kore Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Durmuş Ersin ERÇİN,
— Madagaskar Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuri Kaya BAKKALBAŞI,
— Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Irfan NEZIROĞLU,
— Namibya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Berin Makbule TULUN,
— Kenya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Cemil MİROĞLU, merkeze alınmış,
— Kore Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Salih Murat TAMER,
— Madagaskar Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İshak Ebrar ÇUBUKÇU,
— Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı İsmail ÇOBANOĞLU,
— Namibya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine,
— Protokol Genel Müdür Yardımcısı Feral ÇEKEREK ORUÇKAPTAN,
— Kenya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çevre, iklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Subutay YÜKSEL, atanmıştır.
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