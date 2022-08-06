Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı: Birçok büyükelçinin görev yeri değişti

Son dakika gelişmesi... Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 7 büyükelçi merkeze alındı, yerlerine yenileri atandı. İşte tüm atamalar....

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:05
Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı: Birçok büyükelçinin görev yeri değişti
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, büyükelçilerin yeni görevleri şöyle:

— Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Munis DİRİK,

— Filipinler Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Artemiz SÜMER, merkeze alınmış,

— Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hüsnü Murat ÜLKÜ,

— Filipinler Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine,

— Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Niyazi Evren AKYOL, atanmıştır.

— Kore Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Durmuş Ersin ERÇİN,

— Madagaskar Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuri Kaya BAKKALBAŞI,

— Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Irfan NEZIROĞLU,

— Namibya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Berin Makbule TULUN,

— Kenya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Cemil MİROĞLU, merkeze alınmış,

— Kore Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Salih Murat TAMER,

— Madagaskar Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İshak Ebrar ÇUBUKÇU,

— Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı İsmail ÇOBANOĞLU,

— Namibya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine,

— Protokol Genel Müdür Yardımcısı Feral ÇEKEREK ORUÇKAPTAN,

— Kenya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çevre, iklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Subutay YÜKSEL, atanmıştır.


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