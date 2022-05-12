Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'ın imzasıyla 20 ilin valisi değişti, 9 vali görevden alındı

Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti.

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2022 Perşembe, 00:35
Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'ın imzasıyla 20 ilin valisi değişti, 9 vali görevden alındı
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Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle bazı valilerin görev yeri değişti.

Kararnameye göre Ankara ve İstanbul Valileri görevlerine devam ederken; Şanlıurfa, Bolu, Van, Diyarbakır, Bartın, Kayseri, Uşak, Karaman ve Isparta Valileri görevden alınarak merkeze çekildi. Alınan karara göre 9 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti.

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