Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'ın imzasıyla 20 ilin valisi değişti, 9 vali görevden alındı
Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti.
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle bazı valilerin görev yeri değişti.
Kararnameye göre Ankara ve İstanbul Valileri görevlerine devam ederken; Şanlıurfa, Bolu, Van, Diyarbakır, Bartın, Kayseri, Uşak, Karaman ve Isparta Valileri görevden alınarak merkeze çekildi. Alınan karara göre 9 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti.
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