Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan 216 atama
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çalışma Bakanlığı'nda 208 iş başmüfettişi ile 8 iş müfettişinin ataması yapıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliklerine 208 iş müfettişinin ataması yapıldı.
Bakanlıkta açık bulunan iş müfettişliklerine ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 8 iş müfettiş yardımcısı atandı.
Söz konusu atamalar 3 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
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