Dışişleri Bakanlığı’nda bakanlık dışı atamalar artıyor

10 Mayıs 2022 Salı, 04:00

Dışişleri Bakanlığı’nda bakanlık dışından yapılan “siyasi” atamalarda iktidar bu sayının çok fazla olmadığını savunsa da son atamalarla birlikte bakanlık dışından gelen büyükelçi sayısı 26’ya ulaşacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçen ay bildirimde bulunduğu yeni büyükelçilerin de göreve başlamasıyla birlikte her altı büyükelçiden biri bakanlık dışından atanmışlardan oluşacak. Aralarında Washington, Pekin, Viyana, Prag, Budapeşte, Zagreb gibi başkentlerin bulunduğu merkezlere bakanlık dışından isimler atandı.

Dışişleri Bakanlığı’nda son dönemde tartışma konusu olan “bakanlık dışından büyükelçi atamalarıyla ilgili son güncel veriyi” kendisi de Türkiye’nin Zagreb Büyükelçisi olarak belirlenen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 7 Nisan’da TBMM Dışişleri Komisyonu’nda açıklamıştı. Kıran, Türkiye’nin yurtdışında büyükelçi seviyesinde temsil edildiği 13 daimi temsilciliği ve 146 büyükelçilik ile toplam 159 büyükelçiden oluşan yurtdışındaki diplomatik misyon şeflerinin yüzde 13’ünün bakanlık dışından atanan isimlerden oluştuğunu açıklamıştı. Buna karşın Bakan Çavuşoğlu’nun 6 Nisan’da yeni büyükelçi atanan isimlere yaptığı tebligatla bu oran da artacak.

26 SİYASİ ATAMA

Cumhuriyet’in derlediği bilgiye göre, nisanda tebligat yapılan isimlerin de görevlerine başlamasının ardından yurtdışında görevdeki 159 büyükelçinin 26’sı bakanlık dışından atanmış isimlerden oluşacak. Böylece “dışarıdan” atanan büyükelçi oranı yüzde 16’ya yükselecek ve görevdeki her altı büyükelçiden biri “siyasi atama” olacak. Halihazırda Türkiye’nin Washington, Pekin, Viyana, Prag, Lahey büyükelçiliklerinde eski AKP milletvekili ya da cumhurbaşkanı başdanışmanı isimler görev yapıyor. Bu isimlere Çavuşoğlu’nun 6 Nisan’da görev tebliğ ettiği yeni büyükelçiler eklenecek. Zagreb, Budapeşte ve İslamabad büyükelçileri de siyasi atamayla göreve gelen isimler olacak.

Halen Türkiye’nin Azerbaycan, Brunei, Cezayir, Endonezya, İran, Katar, Kuveyt, Libya, Lüksemburg, Senegal, Somali, Tanzanya, Umman, Vatikan nezdindeki büyükelçileri ile dört ayrı uluslararası kuruluş nezdindeki daimi temsilcileri “bakanlık dışından” atanan isimlerden oluşuyor.