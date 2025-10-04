Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Resmi Gazetede yayımlandı: Kış lastiği kullanma zorunluluğu tarihleri değişti

4.10.2025 00:36:00
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme ile kış lastiği kullanma zorunluluğu, 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasını kapsayacak şekilde yeniden belirlendi.

Değişikliğe göre, Türkiye'de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan tüm araçların belirtilen tarihler arasında kış lastiği kullanması zorunlu olacak.

Tebliğ, yayımlandığı gün itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı sorumlu olacak. 

