Son Dakika... Resul Emrah Şahan 'İBB Soruşturması' kapsamında “2. kez” tutuklandı

"Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında altı aya yakın süredir tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile ilgili yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İBB soruşturması kapsamında tutuklamasını talep etmesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan 2'nci kez tutuklandı.

Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz karara tepki göstererek "Somut bir 'delille desteklenmeksizin' salt etkin pişmanlık ve müşteki beyanlarına dayanılarak verilen İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği’nin tutuklama kararına itiraz edeceğiz" dedi.

Başsavcılık kararı şöyle duyurmuştu:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında; Çıkar amaçlı suça örgütüne üye olma ve irtikap suçları şüphelisi Resul Emrah ŞAHAN ın; dosya kapsamında alınan etkin pişmanlık, müşteki, tanık beyanları ile dosyaya sunulan deliller ve bu doğrultuda yapılan incelemeler neticesinde, şüphelinin birçok irtikap eylemi gerçekleştirdiği, bu eylemler neticesinde elde edilen menfaati örgüte aktardığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle üzerine atılı TCK 250/1 ve 220/2 suçları kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir.

Kamu oyuna duyurulur.”

Başsavcılık nöbetçi sulh ceza hakimliğine yazdığı sevk kararında,

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan adli soruşturmaya esas olmak üzere; Liderliğini Ekrem İMAMOĞLU’nun yaptığı suç örgütü üyesi olduğu anlaşılan Resul Emrah ŞAHAN’ın örgütün kuruluş yeri olan Beylikdüzü sürecinden bu yana örgütün bilfiil içerisinde bulunduğu, Beylikdüzü’nde Şişli Belediye Başkanlığı’na geçiş süreci içerisinde görev ve sorumluluğu olmasına rağmen resmî hiyerarşi içerisinde kendisinin üstünde bulunan yöneticilere talimat verebilecek pozisyonda bulunduğu, ifadesinde Beylikdüzü Belediye Başkanı örgüt üyesi şüpheli Mehmet Murat ÇALIK tarafından girişildiği ve işin 2014 yılında başladığını beyan ettiği, ancak yine ifadesinin devam eden kısmında Murat ÇALIK ile tanışıklıklarının 2014 - 2015 yılları arasında olduğunu söylediği, şüphelinin örgütte aktif rol aldığını gizleme amaçlı çelişkili beyanlarda bulunduğu, dosya kapsamında alınan beyanlardan da anlaşılacağı üzere şüphelinin irtikap eylemleri içerisinde faaliyette bulunduğu hususunda söz birliği olduğu, şüpheliden alınan beyanın bizzat pişmanlık ifadesi kapsamında iddianın ve irtikap iddiasının kabulü niteliğinde bulunduğu, müşteki ve tanık beyanları ile diğer delillerin de bu kapsamda değerlendirilmesinde; şüphelinin üzerine atılı suç işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, dosya kapsamında alınan etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki ve tanık beyanları, yine iddia edilen irtikap eylemlerine ilişkin dosyaya ibraz edilen deliller ile şüphelinin suçtan kaçmaya yönelik beyanları birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin oluştuğu, dosya kapsamında alınan beyanlarda Resul Emrah ŞAHAN tarafından irtikap suç eylemlerinden temin edilen menfaatlerin örgütün “SİSTEM” adını verdiği yapıya aktardığı, şüphelinin her ne kadar Şişli Belediye Başkanı olsa bile, Ekrem İMAMOĞLU liderliğinde kurulan çıkar amaçlı suç örgütü lideri şüpheli Fatih KELEŞ’in talimatlarını yerine getirdiği, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüpheliler tarafından da anlaşıldığı, şüphelinin bu suretle suç örgütünün milyonlarca Türk Lirası haksız kazanç elde etmesine ve kamu zararına sebep olduğu ve örgüte fon sağlanmasına katkıda bulunduğu,

Şüphelinin örgüt lideri, birçok örgüt yöneticisi ve diğer örgüt üyeleri ile eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ederek üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmakla;

Şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, eylem sayısı, mevcut delil durumu, suça dair yasa da yazılı cezanın üst haddi ve şüphelinin tahliyesi hâlinde hakkındaki beyan veren müşteki, tanık ve pişmanlıktan faydalanan şüpheliler üzerinde baskı oluşturma ihtimali dikkate alınarak 5271 sayılı CMK’nın 100. vd. maddeleri uyarınca TUTUKLANMASINA,

Karar verilmesi kamu adına talep olunur.”