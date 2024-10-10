Son Dakika... Rojin'le ilgili yeni gelişme: Başörtüsüne ulaşıldı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 gündür kayıp olan Rojin'in başörtüsüne ulaşıldığını bildirdi.

Son Dakika... Rojin'le ilgili yeni gelişme: Başörtüsüne ulaşıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2024 - 16:57

Van'da 13. gündür aranan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in baş örtüsü bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni gelişmeyi; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur" ifadelerini kullandı. 

 


Etiketler: #Ali Yerlikaya #Rojin Kabaiş
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