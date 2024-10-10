Son Dakika... Rojin'le ilgili yeni gelişme: Başörtüsüne ulaşıldı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 gündür kayıp olan Rojin'in başörtüsüne ulaşıldığını bildirdi.
Van'da 13. gündür aranan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in baş örtüsü bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni gelişmeyi; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur" ifadelerini kullandı.
“Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur.”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 10, 2024
27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da bulunan KYK yurdundan ayrılan ve 13 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın arama çalışmaları devam etmektedir.…
Etiketler: #Ali Yerlikaya #Rojin Kabaiş
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