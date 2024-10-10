Son Dakika... Rojin'le ilgili yeni gelişme: Başörtüsüne ulaşıldı

Yayınlanma: 10.10.2024 - 16:57

Güncelleme: 10.10.2024 - 17:10

Van'da 13. gündür aranan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in baş örtüsü bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni gelişmeyi; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur" ifadelerini kullandı.