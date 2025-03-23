Son Dakika... 'Canlı yayınları kesin, aksi halde...': RTÜK'ten televizyonlara gözdağı!

Yayınlanma: 23.03.2025 - 01:14

Güncelleme: 23.03.2025 - 01:48

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kanal yöneticilerini arayarak canlı yayınları durdurmaları talebini söyleyerek, aksi halde 'lisans iptali'nin söz konusu olduğunu açıkladı.

İlhan Taşçı şunları yazdı:

"Maalesef ülkemizde basın özgürlüğü RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından askıya alınmıştır!

Mevzuata aykırı bir şekilde RTÜK bürokratlarI eliyle televizyon kanallarının yöneticileri aratılarak canlı yayınlarını durdurmaları aksi halde lisanslarının iptal edileceği tehdidinde bulunulmaktadır.

Bu tamamen kanunsuz bir talimattır RTÜK Başkanının süren yayınlarla ilgili herhangi bir yetkisi yoktur…"

LİSANS İPTALİ TEHDİDİ!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı yeni açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan, kişi haklarına aykırı taraflı yayıncılık faaliyeti gösteren, devlet büyüklerine, soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına, emniyet personeli ile kolluk kuvvetlerine hakaret hatta tehditlere varan ifade ve yayınlara yer veren yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur."

CHP'DEN İLK TEPKİ!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in televizyonlara gözdağı niteliğinde yaptığı 'uyarısına' CHP'den ilk tepki geldi. CHP milletvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Ebubekir, senin görevin medyayı tehdit etmek veya sansür uygulamak değil!

Sen ve kurulun penguencilere, yandaş medyaya ve TRT’ye de yaptırım uygulayacak mı?

Hadi oradan, algıcılar!"

Ebubekir, senin görevin medyayı tehdit etmek veya sansür uygulamak değil!



Sen ve kurulun penguencilere, yandaş medyaya ve TRT’ye de yaptırım uygulayacak mı?



Hadi oradan, algıcılar! https://t.co/btW9P8P2RN — Ali Mahir Başarır (@alimahir) March 22, 2025

"BÜYÜK SUÇ İŞLİYORSUN"

Başarır yayımladığı videoda "Çin TV'si burada canlı yayın yapıyor ama Halk TV, Sözcü, Tele 1 yapamıyor. RTÜK, büyük bir suç işliyorsun" ifadelerini kullandı.