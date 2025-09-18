Son dakika... MSB, Suriye'den çekilme şartını açıkladı: 'S-400' iddialarına yanıt verildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi.

Aktürk, yaptığı açıklamada, yarın kutlanacak Gaziler Günü'nün, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanı ve "Mareşal" rütbesi verilişinin 104. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak tüm şehit ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andı, hayatta olan gazilere sağlık ve esenlik diledi.

Ayrıca, Konya'da nöbeti sırasında rahatsızlanarak şehit olan piyade uzman Çavuş Hüseyin Günay'a Allah'tan rahmet diledi.

"605 KİLOMETRELİK TÜNEL KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ"

Aktürk, TSK'nın terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetlerine ilişkin son bir haftalık bilgilendirmeyi paylaştı.

Aktürk, bir PKK'li teröristin daha teslim olduğunu, sınır ötesinde yapılan operasyonlarda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve malzemenin imha edildiğini açıkladı. 'Suriye Harekat Alanları'ndaki Tel Rıfat'ta 240 kilometre, Menbic'te ise 365 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini belirten Aktürk, toplamda 605 kilometrelik tünelin kullanılamaz hale getirildiğini kaydetti.

"SON BİR HAFTADA 8'İ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU OLMAK ÜZERE 540 KİŞİ YAKALANDI"

Hudut güvenliğine de değinen Aktürk, teknoloji destekli sistemlerle yasa dışı geçişlere karşı etkin mücadelenin sürdüğünü söyledi. Son bir haftada 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 540 kişinin yakalandığını, 1 Ocak'tan bu yana yakalananların sayısının 6 bin 677'ye ulaştığını aktardı.

Ayrıca bu hafta içerisinde engellenen 864 şahısla birlikte, yılbaşından bu yana sınırdan geçişi önlenen kişi sayısının 50 bin 308 olduğunu açıkladı. Aktürk, Van ve Hakkari hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde toplam 22 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini de açıkladı.

"ULUSLARARASI TOPLUMU DAHA FAZLA GECİKMEDEN ETKİLİ VE CAYDIRICI ADIMLAR ATMAYA DAVET EDİYORUZ"

Zeki Aktürk, İsrail'in 16 Eylül sabahı Gazze'ye başlattığı kara harekatının bölgede iki yılı aşkın süredir devam eden ağır insani trajediyi daha da derinleştirdiğini söyledi.

Aktürk, şöyle konuştu:

"İsrail'in, Gazze'de sivil halkı hedef alan saldırıları ve bölge ülkelerine yönelik provokatif eylemleri, Orta Doğu'yu bir kez daha topyekun istikrarsızlığa sürükleme niyetinin açık göstergesidir. Uluslararası toplum, Gazze'de yaşanan sistematik zulüm, devlet terörü ve soykırımı artık görmezden gelemez. Uluslararası toplumu, bölgede barışın ve istikrarın sağlanması adına daha fazla gecikmeden etkili ve caydırıcı adımlar atmaya, İsrail'e yönelik ciddi tedbirler almaya davet ediyoruz."

"BİRLİKLERİMİZİN SURİYE'DEN GERİ ÇEKİLMESİ ANCAK...."

MSB kaynakları, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son durum kapsamında bölgede konuşlu Türk birliklerinin durumunda bir değişiklik olup olmadığına ilişkin sorular üzerine de şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörle mücadele etmek ve terör koridorunu engellemek üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında bulunmaktadır. Birliklerimizin Suriye'den geri çekilmesi ancak, sınır güvenliğimizin tamamen sağlanması ve terör tehdidinin tümüyle ortadan kalkması durumunda yeniden değerlendirilebilecek bir konudur."

MSB kaynakları, Rusya'nın S-400 hava savunma sistemlerini geri istediğine ilişkin basında yer alan iddialara yanıtlarken, "S-400 Hava Savunma Sistemleri envanterimizdedir. S-400 konusundaki duruşumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır" dedi.

GKRY'NİN İSRAİL'DEN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ TEDARİK ETMESİ

Bakanlık kaynakları, GKRY'nin İsrail'den Hava Savunma Sistemi tedarik ettiğine yönelik haberlerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"GKRY'nin İsrail'den Hava Savunma Sistemi tedarik ettiğine yönelik basında yer alan haberleri yakından takip ediyoruz. GKRY'nin devam eden silahlanma gayretlerinin ve Ada'daki barış ve istikrarı zedeleyecek faaliyetlerinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Ada'daki dengeleri bozmaya yönelik her türlü girişim dikkatle izlenmekte, KKTC'nin güvenlik ve huzuru için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de KKTC'nin yanında ve destekçisidir. Kıbrıs Türk halkı da Türkiye'nin güvencesi altındadır."