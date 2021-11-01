Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 1 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Son 24 saatte, 28 bin 678 yeni vaka tespit edildi. 29 bin 296 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 217 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA’DAN 'DRAMATİK SEYİR' AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı %75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var.” dedi.
Türkiye'nin 1 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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