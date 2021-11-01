Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 1 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son 24 saatte, 28 bin 678 yeni vaka tespit edildi. 29 bin 296 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 217 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN 'DRAMATİK SEYİR' AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı %75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var.” dedi.