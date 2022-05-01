Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 1 Mayıs 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı

01 Mayıs 2022 Pazar, 23:10

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 1 Mayıs’a ait verilere göre, 108 bin 802 test yapıldı.

Güncel verilere göre, Bin 480 yeni vaka tespit edilirken 12 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 2 bin 113 kişi sağlığına kavuştu.