Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 1 Mayıs 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı

Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 1 Mayıs 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2022 Pazar, 23:10
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 1 Mayıs 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 1 Mayıs’a ait verilere göre, 108 bin 802 test yapıldı.

Güncel verilere göre, Bin 480 yeni vaka tespit edilirken 12 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 2 bin 113 kişi sağlığına kavuştu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler