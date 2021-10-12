Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

12 Ekim 2021 Salı, 21:06

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 636 Covid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi.

VERİLER KORKUTUCU SEVİYEDE!

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 11 Ekim Pazartesi gününe ait verilere göre, 30 bin 563 vaka tespit edilirken, 188 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısı rekor bir artışla 34 bine dayandı. Yine can kaybı da düne göre artarak 237'ye çıktı.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Covid-19’u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar” dedi.

Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Covid-19’u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar. pic.twitter.com/g86G5rJbQN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 12, 2021

Türkiye'nin 12 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: