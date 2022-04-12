Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 12 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 12 Nisan 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2022 Salı, 21:10
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 12 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 

Türkiye'nin 12 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


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