Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 12 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 12 Nisan 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'nin 12 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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