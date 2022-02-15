Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 15 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 15 Şubat 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
İşte güncel tablo:
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