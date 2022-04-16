Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 16 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 16 Nisan 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Bakanlığın 16 Nisan’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 162 bin 253 testten 4 bin 86’sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 19 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 13 bin 561 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, 2. doz aşılamada hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 89.4 aşılama oranıyla Osmaniye birinci sırada yer alıyor. Yüzde 62.7 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor. 2. doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 85.2 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 82.8 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 77.6 ile İstanbul yer alıyor.
Türkiye'nin 16 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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