Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 17 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

17 Nisan 2022 Pazar, 20:44

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 17 Nisan’a ait verilere göre, 153 bin 318 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 3 bin 268 yeni vaka tespit edilirken 17 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 14 bin 952 kişi sağlığına kavuştu.