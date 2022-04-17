Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 17 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 17 Nisan 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
17 Nisan 2022 Pazar, 20:44
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 17 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 17 Nisan’a ait verilere göre, 153 bin 318 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 3 bin 268 yeni vaka tespit edilirken 17 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 14 bin 952 kişi sağlığına kavuştu.


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