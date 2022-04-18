Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 18 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 18 Nisan 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 18 Nisan’a ait verilere göre, 164 bin 493 test yapıldı.
Güncel verilere göre, 4 bin 542 yeni vaka tespit edilirken 19 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 15 bin 624 kişi sağlığına kavuştu.
Video Haberler
- Kağıt toplayıcısı, aracını cadde ortasında ateşe verdi
- Tokat Havalimanı'na uçak inemedi
- Fatih'teki taksi denetiminde manzara yine değişmedi
- Aksaray - Adana kara yolunda ulaşıma 'kum fırtınası'
- Diyanet görevden almıştı: 'Rockçı İmam'
- Sulama kanalına düşen koyunun kurtarılması kamerada
- Motosikletini çalan hırsızın üstüne atladı
- Sarıyer'de şüpheli ölüm
- Evine dadanan hırsızlardan bıktı
- Haklarında suç duyurusunda bulunuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kentte göz gözü görmüyor
- Galatasaray'da pusula renkleri belli oldu!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'TSK' mesajı
- Barcelonalı futbolcuya 'komisyon' şoku
- Meteoroloji'den 43 il için kritik uyarı
- 'Seneye oynatacağım'
- Erdoğan'dan Ukrayna mesajı: 'Bir kez daha gösterdi...'
- İstanbul'a su sağlayan baraj taştı
- 'Böyle sığ bir bakış açısı olabilir mi?'
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı