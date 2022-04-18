Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 18 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 18 Nisan 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
18 Nisan 2022 Pazartesi, 21:38
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 18 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 18 Nisan’a ait verilere göre, 164 bin 493 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 4 bin 542 yeni vaka tespit edilirken 19 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 15 bin 624 kişi sağlığına kavuştu.


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