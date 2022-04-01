Covid-19 salgınında hayatını kaybeden sağlık emekçileri anıldı

01 Nisan 2022 Cuma, 16:13

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun Covid-19 nedeniyle iki yıl önce hayatını kaybettiği 1 Nisan günü, TTB’nin 72. Kongresi’nde alınan kararla 'Covid-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Hekim ve Sağlık Çalışanlarını Anma Günü' olarak belirlenmişti. Çapa Tıp Fakültesi’nde bugün düzenlenen anmaya, TTB ve İTO üyesi hekimler katıldı. Anmada, yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu dövizler ve pankart taşındı. Hekimler adına hazırlanan ortak basın açıklamasını İTO Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu okudu. Ömeroğlu, satır başlarıyla şöyle konuştu:

“KURALLARIN CİDDİYETLE UYGULANMASI GEREKTİĞİNİ HATIRLATMA GÜNÜ

Meslek hayatları boyunca gösterdikleri özverinin daha da fazlasını pandemi döneminde gösteren, pandemiyle mücadele eden tüm hekim ve sağlık çalışanları için bir simge haline gelen, Covid-19 salgınında aktif hekimlik yaparken hastalığa yakalanan ve yaşamını yitiren değerli hocamız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nu kaybettiğimiz 1 Nisan günü, TTB 72. Kongresi’nde alınan karar ile ‘Covid-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Hekim ve Sağlık Çalışanlarını Anma Günü’ olarak belirlenmiştir. Bugün, aynı zamanda bütün salgınlarda olduğu gibi Covid-19 pandemisinde de ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel bütün tedbirlerin bilimin ve aklın ışığında alınması, kuralların büyük bir ciddiyetle ve tavizsiz biçimde uygulanması gerektiğini hatırlatma günüdür.

"550’NİN ÜZERİNDE SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ"

Ülkemizde Covid-19 nedeniyle ölen ilk sağlık çalışanı eczacı İhsan Giray’ın ölüm tarihi 17 Mart 2020’den bu zamana kadar 550’nin üzerinde sağlık çalışanı, 200’ün üzerinde hekim hayatını kaybetmiştir. Ne yazık ki yöneticiler pandemi bitmiş gibi davranmasına rağmen halen hekimler, sağlık emekçileri, yurttaşlar yaşamını yitirmektedir. Tüm bilimsel gerekliliklere rağmen koruyucu sağlığın öncelendiği birinci basamak yerine ikinci ve üçüncü basamaklarda salgını karşılamanın bunda etkisi çok büyüktür. Sağlık çalışanlarını, hekimleri koruyamayan bir ‘salgınla mücadele politikası’ toplumu da koruyamaz, nitekim koruyamamıştır. Gerçek verilerden çok uzak olduğunu belirttiğimiz resmi rakamlarla dahi Türkiye’de bugüne dek hastalanan yurttaşlarımızın sayısı 15 milyona, kaybettiğimiz yurttaşlarımız ise 100 bine yaklaşmıştır.

"120 GÜN YIPRANMA PAYI İSTİYORUZ"

Kaybettiklerimiz ve hastalanan sağlık çalışanları için illiyet bağı aranmaksızın Covid-19’un meslek hastalığı sayılmasını ve pandemi sürecinde emek veren sağlık çalışanları için 120 gün yıpranma payı istiyoruz. Şiddete uğramadığımız, hastalanmadığımız ‘güvenli çalışma koşulları’ istiyoruz. Kaybettiklerimizin haklarını sormak, emek verenlerimizin haklarını korumak, topluma karşı sorumluluğumuz için buradayız, gitmiyoruz. Yaşadığımız kayıplara, yüreklerimizi dağlayan acıya rağmen her durumda görevimizin başındayız. Bugün, Türkiye’nin dört bir yanında yitirdiğimiz meslektaşlarımızı ve sağlık çalışanlarını anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Biz, onların anılarını yaşatmaya, bu salgınla doğru temelde mücadele etmeye devam edeceğiz, buna söz veriyoruz.”