Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 20 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 20 Eylül 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 435 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.
VAKA SAYISI VE CAN KAYBI ARTTI!
Bakanlığın 19 Eylül verilerine göre, dün 338 bin 873 test yapılmıştı. Dün, 26 bin 398 vaka tespit edilirken, 213 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısı artarak 28 bine dayandı. Can kaybında da artış yaşandı ve 230'u geçti.
TABLO DEĞİŞTİ
Öte yandan Sağlık Bakanlığı, günlük vaka ve vefatlarla birlikte aşılama oranlarının da yer aldığı tabloda değişikliğe gitti. Yayımlanan yeni tabloda illerin iki doz aşı oranları yer aldı.
BAKAN KOCA’DAN UYARI
Bir haftalık vaka sayısını sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “GÜNLÜK COVİD-19 TABLOMUZ DEĞİŞTİ. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik” dedi.
GÜNLÜK COVİD-19 TABLOMUZ DEĞİŞTİ. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik. pic.twitter.com/gsSO98Hdck— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 20, 2021
2 DOZ AŞIDA KIRKLARELİ BİRİNCİ, SON SIRADA ŞANLIURFA VAR
İl bazında en az iki doz aşı olanların oranının yer aldığı tabloda Kırklareli birinci sırada yer aldı. Onu Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Amasya, Edirne ve Ordu izledi.
İki doz aşılamada en son sırada ise Şanlıurfa yer alıyor. Kenti Mardin, Bitlis, Batman ve Muş takip ediyor.
Türkiye'nin 20 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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